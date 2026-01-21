Il Milan prosegue gli allenamenti a Milanello in vista della partita contro la Roma di domenica sera. Tuttavia, la seduta odierna ha evidenziato alcune difficoltà, in particolare legate alle condizioni di Alexis Saelemaekers, che ha svolto lavoro a parte. La squadra si prepara con attenzione al match, monitorando attentamente le condizioni dei singoli componenti per affrontare al meglio la sfida all’Olimpico.

Lavoro a ranghi ridotti a Milanello in vista del big match dell’Olimpico. Il Milan prosegue la preparazione per la sfida di domenica sera contro la Roma, ma dalla seduta odierna arriva un campanello d’allarme. Alexis Saelemaekers non si è allenato con il gruppo. L’esterno belga, uscito acciaccato dalla gara contro il Lecce, ha svolto lavoro personalizzato dopo aver accusato un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno. Massimiliano Allegri resta in attesa di risposte nelle prossime ore. Saelemaekers, ex della partita dopo l’esperienza in giallorosso nella scorsa stagione, è al momento in dubbio per la trasferta dell’Olimpico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ansia Saelemaekers: lavoro a parte verso la Roma

Milan, ansia Saelemaekers verso Roma: è in dubbioIn vista della sfida contro la Roma, il Milan affronta l’incertezza legata a Saelemaekers, il cui stato di forma è in dubbio.

Roma-Milan, ansia per Saelemaekers. Tornerà Modric. I dubbi di Allegri in attaccoPer la sfida di domenica sera tra Roma e Milan, l’incertezza riguarda Alexis Saelemaekers, che ha lasciato il campo dolorante nell'ultima partita contro il Lecce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Saelemaekers non merita più il rispetto dei tifosi romanisti

Argomenti discussi: Fantacalcio, Milan in ansia per Saelemaekers: Ho sentito qualcosa all’adduttore; Milan in ansia per Saelemakers: salterà la Roma?; Milan, chi sostituirà Saelemaekers? L'esterno rossonero ko contro il Lecce.

Ansia Saelemaekers, tutto sui tempi di recupero: c’è un precedenteLe ultimissime notizie relative all'infortunio dell'esterno belga. Il calciatore deve fare i conti con un guaio muscolare ... milanlive.it

Milan, lavoro personalizzato per Saelemaekers: cosa filtra sul prossimo impegno contro la RomaIl Milan è tornato ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Presente al centro sportivo rossonero il patron Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Igli ... msn.com

#RomaMilan, ansia per #Saelemaekers. Tornerà #Modric. I dubbi di #Allegri in attacco - facebook.com facebook

#RomaMilan, ansia per @ASaelemaekers. Tornerà @lukamodric10. I dubbi di #Allegri in attacco - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Saelemaekers #Modric x.com