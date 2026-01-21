Milan Allegri guarda avanti | è l’ora di Athekame

Il Milan, noto per la sua rosa compatta e strategicamente gestita, si prepara a guardare al futuro con fiducia. Con l’arrivo di Athekame, l’allenatore Massimiliano Allegri dispone di una nuova risorsa che potrà contribuire a rafforzare la squadra. È il momento di mettere in campo tutte le potenzialità a disposizione, puntando a un rendimento costante e all’obiettivo di migliorare le prestazioni stagionali.

Il Milan, si sa, ha una rosa molto corta, voluta, proprio per sfruttarla nel migliore dei modi. La motivazione? Una sola competizione: il campionato. Una strategia che però, al momento, sta dando i frutti sperati nonostante qualche piccola difficoltà, anche a causa dei vari infortuni. Allegri, contro il Genoa, Como e Lecce, lo ha sempre inserito nei minuti finali della gara, dando comunque delle risposte positive mettendo in campo buonissime prestazioni. Arrivato a Milano in estate dallo Young Boys, il giovane h lavorato duramente a Milanello crescendo molto sotto l'aspetto tatico, diventando una vera e propria risorsa in più per Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo il pareggio contro il Genoa, l'allenatore del Milan, Allegri, ha commentato la prestazione, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo e paziente.

Alla vigilia della partita contro il Genoa, Massimiliano Allegri analizza il ruolo di due figure fondamentali per il Milan: Mike Maignan e Luka Modri?.

