Mette in vendita l'appartamento in cui vive in affitto | truffa a Fuorigrotta due arresti

A Fuorigrotta, due persone sono state arrestate per una truffa immobiliare. L'inquilino aveva sottratto la documentazione dell'appartamento in affitto, riuscendo a venderlo a una coppia senza sapere della reale proprietà. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare sempre la provenienza e la legittimità degli immobili prima di procedere a un acquisto.

L'inquilino era riuscito a impossessarsi della documentazione dell'appartamento, che aveva già venduto a una coppia ignara. Quando il proprietario ha scoperto la truffa, ha allertato i carabinieri.

Prende in affitto un appartamento e lo subaffitta a due prostitute, quarantenne indagatoUn uomo di 40 anni, residente a Prato, è sotto indagine per sospetto sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

