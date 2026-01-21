Meteo Sud e Isole allerta resta rossa

L’allerta meteo in Sardegna, Calabria e Sicilia rimane di livello rosso a causa del passaggio del ciclone Harry. Le condizioni meteorologiche sono ancora critiche, con rischi elevati per le zone interessate. Si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza necessarie per tutelare la propria incolumità.

10.15 Resta alta l'allerta meteo in Sardegna, Calabria e Sicilia.Il ciclone Harry non dà tregua al Sud. Scuole chiuse a Catania, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa. Evacuate le abitazioni in piani bassi sulla costa a Crotone e nel Cagliaritano vicino a fiumi e torrenti. Forti temporali, vento a 120Km orari e mareggiate che hanno già causato gravi danni. Allerta rossa in molte province siciliane. Emergenza a Catanzaro. Danni per le forti mareggiate che continuano a colpire la Sardegna per via di una intensa ventilazione di scirocco.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Meteo: mercoledì 21 ancora piogge e venti al Sud e Isole. Le previsioniDomani (mercoledì 21) il ciclone Harry si indebolisce ma darà ancora luogo a piogge e venti al Sud e Isole. Giovedì 22 miglioramento più deciso. meteo.it

Meteo, da stasera fase di forte maltempo su Isole e parte del Sud: nubifragi e venti di tempestaMassima attenzione: a inizio settimana gravi criticità con venti a oltre 100 km/h e violente mareggiate. Piogge torrenziali. Le previsioni meteo del18-19 gennaio ... meteo.it

Ancora piogge e venti forti sulle isole: le previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio -> https://tinyurl.com/4xknms4v facebook

Allerta meteo 19 gennaio 2026 – Chiusura delle isole ecologiche e raccomandazioni alla cittadinanza x.com