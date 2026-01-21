Meteo Roma del 21-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di Roma del 21 gennaio 2026 alle ore 19:15 prevede condizioni di cielo nuvoloso con poche possibilità di precipitazioni. La giornata si caratterizza per la presenza di molte nuvole, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti locali, poiché il tempo potrebbe restare stabile o presentare brevi deboli piogge, soprattutto nelle ore serali.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvoli al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri su di ieri ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio.

