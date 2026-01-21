Il 21 gennaio 2026 a Roma si prevede una giornata caratterizzata da molte nuvole, con tempo generalmente asciutto e poche precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. È consigliabile monitorare aggiornamenti locali per eventuali variazioni, in particolare nelle ore più fredde della giornata. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì trovati trasporto poi le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre i 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-01-2026 ore 06:15

Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord.

Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Segreto dell'impasto Pizza Campione del Mondo 2 Volte è la Scioglievolezza!

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Venerdì 23 pioggia; Meteo Roma e Lazio 21 gennaio 2026: tempo stabile e cielo sereno previsioni; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Mercoledì 21 cielo coperto, Giovedì 22 poco nuvoloso.

Meteo Roma e Lazio 21 gennaio 2026: tempo stabile e cielo sereno previsioniPrevisioni meteo Roma e Lazio per mercoledì 21 gennaio 2026: cielo sereno, freddo al mattino e temperature in lieve aumento. romadailynews.it

Meteo Roma – Nuvolosità persistente ma tempo asciutto, cambiamenti nel weekend?Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sul Mediterraneo centrale resta influenzata da una circolazione depressionaria attiva tra Nord Africa e bacino centrale del ... centrometeoitaliano.it

Ma magari oh! Io vorrei svegliarmi così!… Dove si firma Buongiorno, buona giornata a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #a - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com