Meteo maltempo in vista | attese nuove perturbazioni nel weekend

Le previsioni meteorologiche indicano l’arrivo di nuove perturbazioni nel corso del prossimo weekend, con possibili condizioni di maltempo su alcune regioni italiane. Dopo le intense precipitazioni causate dal ciclone Harry, che ha interessato principalmente il Sud, si prevede un ulteriore cambiamento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per pianificare eventuali attività all’aperto e adottare le necessarie precauzioni.

"Come largamente preannunciato, il ciclone Harry ha portato nelle ultime ore severo maltempo al Sud, in particolar modo sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. In Sardegna, tra domenica e stamani, sono stati raccolti accumuli significativi a ridosso del Gennargentu, in particolare sui versanti.

Meteo, maltempo in vista: attese nuove perturbazioni nel weekendIl maltempo si intensifica con nuove perturbazioni previste nel weekend, confermando l’ingresso di un fronte temporalesco che interessa principalmente il Sud Italia.

