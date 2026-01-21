Meteo Liguria la settimana si chiude con due perturbazioni
La Liguria si prepara a vivere una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì 23 gennaio 2026, si prevede una giornata interamente sotto la pioggia a causa di una perturbazione. Nel resto della settimana, il tempo potrebbe presentare alterne fasi, ma senza particolari criticità. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per programmare al meglio le attività all'aperto.
Torna il maltempo sulla Liguria. Per fortuna dovrebbe essere solo una, venerdì 23 gennaio 2026, la giornata caratterizzata interamente dalla pioggia. Per quanto riguarda Genova, precipitazioni sono attese anche nella notte tra sabato e domenica. Per tutti i dettagli ci affidiamo agli esperti di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
