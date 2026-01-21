Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 21 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 21 gennaio 2026. La giornata si svilupperà con nubi sparse e momenti di schiarite, mentre durante la notte sono previste precipitazioni. Di seguito, una panoramica dettagliata delle condizioni meteorologiche nella regione, per aiutare a pianificare le attività quotidiane con informazioni aggiornate e affidabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1948m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

