Metalmeccanici a Forlì-Cesena +15% di cassa integrazione Cisl | Preoccupano le vertenze Sacim e Bipres

Nel territorio di Forlì-Cesena, il settore metalmeccanico registra un aumento del 15% nelle ore di cassa integrazione, segnalando una temporanea fase di rallentamento. La Cisl esprime preoccupazione per le vertenze Sacim e Bipres, evidenziando le difficoltà che investono le imprese e il rischio di un possibile impatto sull’occupazione. Una situazione che richiede attenzione e strategie efficaci per sostenere la ripresa e la stabilità del settore.

Un settore strategico che rallenta, imprese sotto pressione e un contesto economico che rende sempre più complessa la tenuta dell'occupazione. È il quadro emerso dal Consiglio generale della Fim Cisl Romagna, svoltosi oggi a Cesena.A fotografare la situazione del comparto metalmeccanico romagnolo.

