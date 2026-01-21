Messina Half Marathon ricalendarizzata il 22 febbraio aperte di nuovo le iscrizioni

La Messina Half Marathon, prevista originariamente per gennaio e annullata a causa delle condizioni meteorologiche, si terrà domenica 22 febbraio. Le iscrizioni sono di nuovo aperte. La manifestazione rappresenta un’occasione per gli appassionati di corsa di partecipare a una gara tradizionale nella città di Messina, rispettando le normative e le misure di sicurezza previste.

Si correrà domenica 22 febbraio l'attesa "Messina Half Marathon", annullata lo scorso 11 gennaio a seguito dell'ordinanza emessa dal Comune di Messina per le avverse condizioni meteo. La manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina del patron Antonello.

