Mercosur mobilitazione contro l' accordo | agricoltori scaligeri in piazza a Strasburgo

Il 20 gennaio, agricoltori di Verona si sono riuniti a Strasburgo per protestare contro l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur. La mobilitazione, rivolta principalmente al settore agricolo locale, ha coinvolto numerosi rappresentanti che desiderano esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di questa intesa. La manifestazione si è svolta davanti al Parlamento Europeo, sottolineando l’importanza di un dialogo equilibrato tra le parti coinvolte.

Le delegazioni veronesi hanno partecipato alla protesta per difendere le eccellenze del territorio e la sicurezza alimentare dei consumatori Il cuore pulsante dell'agricoltura veronese si è trasferito ieri, 20 gennaio, a Strasburgo per una massiccia mobilitazione davanti al Parlamento Europeo, manifestando contro l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur. Una protesta che il giorno prima era esplosa anche a Verona con il lento corteo di alcuni agricoltori sui loro trattori, partito dallo stadio e arrivato in centro città. Ieri, una numerosa delegazione di agricoltori aderenti a Cia Verona, guidata dalla direttrice provinciale Marta Turolla, si è unita ai colleghi provenienti da tutta Europa per chiedere il blocco di un trattato che minaccia di travolgere il modello agricolo basato sulla qualità e sulla conduzione familiare.

Agricoltori abruzzesi in piazza a Strasbuirgo contro l'accordo MercosurIl 20 gennaio, agricoltori abruzzesi sono attesi a Strasburgo per manifestare contro l'accordo Mercosur.

Gli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti a Strasburgo per protestare contro il trattato UE e MercosurGli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti sono partiti nelle prime ore del mattino per Strasburgo, per partecipare a una manifestazione di protesta contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur.

