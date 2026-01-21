Ecco l’introduzione richiesta: Il 24 ottobre, alcuni europarlamentari italiani hanno votato a favore del rinvio dell’accordo tra l’Unione europea e Mercosur alla Corte europea di Giustizia. In questa analisi, vengono identificati i 20 parlamentari italiani che hanno partecipato a questa decisione, illustrando il loro ruolo e le implicazioni di un simile voto per le relazioni tra l’UE e il Mercosur.

Chi sono gli europarlamentari italiani che con il loro voto hanno contribuito a fermare l’accordo tra Unione europea e Mercosur, rinviandolo alla Corte europea? Nella giornata di mercoledì 21 gennaio, il Parlamento europeo ha deciso di chiedere alla Corte europea di Giustizia un parere giuridico sull’accordo di partenariato firmato sabato scorso con il Mercosur, l’organizzazione sudamericana. La decisione è giunta con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti. La mozione era stata firmata da circa 150 parlamentari della sinistra, dei verdi e dei liberali. Il rinvio davanti alla magistratura comunitaria non impedisce l’applicazione provvisoria dell’intesa, così come è stata decisa all’inizio di questo mese dal Consiglio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mercosur, chi sono i 20 europarlamentari italiani che hanno votato per il rinvio alla Corte europea di Giustizia

Ue-Mercosur: il Parlamento europeo ha approvato il rinvio del trattato alla Corte Europea di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’approvazione definitiva del trattato Ue-Mercosur alla Corte Europea di Giustizia.

Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato: Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: In Europa gli italiani cambiano alleanze per il Mercosur: il Pd con FdI e FI, Lega con M5S; Ue-Mercosur, guida all'intesa: cosa prevede, chi vince e quali sono gli effetti per l'Italia; L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia.

Mercosur, firmato l'accordo con l'Unione europea. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei ringrazia Meloni«Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato». Lo ... ilmattino.it

Ue-Mercosur, guida all’intesa: cosa prevede, chi vince e quali sono gli effetti per l’ItaliaFirmata ad Asunción l’intesa Ue-Mercosur: via ai dazi su gran parte degli scambi, nuove opportunità per industria ed export. Restano i timori degli agricoltori europei ... corriere.it

LEGA E PATRIOTS AL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO IL MERCOSUR “La Lega mantiene la sua linea di contrarietà all’accordo di libero scambio Mercosur. Partecipiamo alla protesta degli agricoltori che, oggi, a Strasburgo, sono tornati ad esprimere le - facebook.com facebook

Nell'accordo con il #Mercosur sono previste clausole di salvaguardia eccezionali a tutela dei nostri agricoltori e dei settori più sensibili: • quote di importazione molto limitate per i prodotti sensibili, introdotte in modo graduale; • i meccanismi di salvaguardia x.com