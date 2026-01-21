Mercosur accordo contestato tra Ue e Paesi latinoamericani

L’accordo tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur ha subito una battuta d’arresto, con la Corte di giustizia europea incaricata di verificare la conformità dell’intesa ai trattati dell’UE. La decisione riflette le discussioni e le controversie ancora aperte sulla compatibilità e gli impatti di questo accordo commerciale tra le due parti.

Brusca frenata sull'accordo tra Unione europea e Mercosur. Sarà la Corte di giustizia europea a valutare se l'intesa è conforme ai trattati dell'Unione. Servizio di Leonardo Possati TG2000.

