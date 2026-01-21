Mercoledì da Dragoni analizza la recente Strategia antirazzista della Commissione europea, annunciata per il 2026. Con investimenti significativi, mira a potenziare la sorveglianza digitale contro l'odio, rieducare studenti e docenti e influenzare i media. Un intervento che solleva dubbi sulla libertà di espressione e sulla gestione dei diritti civili in un contesto di crescente controllo digitale.

La Commissione europea lancia la nuova Strategia antirazzista per il 2026: miliardi di euro per aumentare la sorveglianza digitale "contro l'odio", rieducare studenti e insegnanti, irreggimentare i media. La direttiva sulle ristrutturazioni degli immobili, la cosiddetta direttiva «Case green», giace in un limbo, quello del mancato recepimento. In realtà ci sarebbe ancora tempo, visto che è entrata in vigore il 28 maggio 2024 e va recepita entro il 29 maggio 2026. Ma due scadenze sono già saltate. Dal 1° gennaio 2025, infatti, gli Stati membri non dovevano più concedere incentivi per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili (a parte alcune eccezioni). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mercoledì da Dragoni | La dittatura antirazzista di Ursula Von Der Leyen

