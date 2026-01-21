Il Napoli ha ufficialmente escluso l'ipotesi di un trasferimento di Jhon Stones, mantenendo una posizione ferma in una fase cruciale della stagione. La società ha comunicato chiaramente di non considerare questa opzione, focalizzandosi sulle proprie strategie di mercato e sulle priorità attuali. Questa decisione riflette l’orientamento del club nel pianificare il proprio futuro senza lasciarsi influenzare da voci di mercato non confermate.

In una fase delicata della stagione, il Napoli resta fermo su una linea chiara: nessuna mossa improvvisata, nemmeno davanti a nomi di grande esperienza internazionale. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Mattino, al club azzurro sarebbe stato proposto Jhon Stones, difensore inglese in scadenza di contratto con il Manchester City e noto per la sua duttilità tattica. Il contatto sarebbe arrivato direttamente dall’entourage del giocatore, ma la posizione della dirigenza napoletana è stata immediata e priva di margini di trattativa. Il profilo di Stones, pur prestigioso, non rientra nelle strategie tecniche ed economiche del club, che in questa finestra di mercato intende muoversi solo su opportunità considerate realmente funzionali al progetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mercato, no a Jhon Stones: il club chiude a questa ipotesi

