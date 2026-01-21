Sul mercato della Juventus emerge un'ipotesi per la trequarti: il nome di Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina. La possibile operazione potrebbe coinvolgere anche Rugani, aprendo nuove possibilità per le strategie offensive bianconere. Restano da valutare le condizioni e le trattative in corso, mentre i dettagli sulla fattibilità dell’affare si delineano con attenzione.

© Calcionews24.com - Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina!

Boga Juve, spunta anche l’ex Atalanta per la trequarti bianconera: è nella lista della dirigenza come possibile vice Yildiz. I dettagliLa Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la trequarti, tra cui l’ex Atalanta Boga, considerato un possibile vice Yildiz.

Gudmundsson Juve, l’attaccante della Fiorentina è una valida alternativa: Ottolini monitora la situazione. Le ultimeGudmundsson della Fiorentina si configura come una possibile alternativa per il mercato di gennaio.

