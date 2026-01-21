Il 2025 si è rivelato un anno difficile per il mercato automobilistico in Campania, con segnali di rallentamento e calo delle vendite. Benevento si distingue come area che ha mantenuto una certa stabilità grazie alla domanda di auto usate. Questo scenario riflette le sfide economiche e le dinamiche di settore che interessano la regione, richiedendo analisi approfondite per comprendere le tendenze e le prospettive future.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercato automobilistico, 2025 in rosso anche per la Campania Quello appena trascorso è stato un anno in salita per il mercato automobilistico campano. Il 2025, infatti, ha segnato una contrazione delle vendite sia nel comparto del nuovo sia in quello dell’usato, rispettivamente del 14,6 e dell’1,2 per cento rispetto al 2024. Secondo l’ultimo bollettino statistico dell’ACI – Auto Trend – a Napoli, lo scorso anno, sono state iscritte per la prima volta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 24.281 nuove vetture, mentre i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (cioè, i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 137. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercato automobilistico, 2025 in rosso per la Campania: Benevento regge sull’usato

Leggi anche: Report, anticipazioni 9 novembre 2025: dal Garante della Privacy al mercato dell’usato

Leggi anche: Elezioni regionali Campania 2025: Ecco i numeri di Benevento

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Le auto più vendute in Europa nel 2025. Top e flop; Mercato auto 2025 termina in calo. Dal settore dei prestiti segnali positivi; Italia: mercato delle auto elettriche in forte crescita grazie agli incentivi; Quante auto elettriche sono state vendute nel mondo nel 2025.

Mercato automobilistico Campano 2025: i dati di NapoliBilancio positivo per il mercato automobilistico partenopeo del 2025. L'ultimo bollettino dell'ACI – Auto Trend parla chiaro, a Napoli, lo scorso anno, sono state ... msn.com

Mercato automobilistico, a Napoli un anno negativoQuello appena trascorso è stato un anno in salita per il mercato automobilistico partenopeo. Il 2025, infatti, ha segnato una contrazione delle vendite sia nel comparto del nuovo sia in quello dell'us ... ilroma.net

STELLANTIS RIVOLUZIONA IL MERCATO AUTOMOBILISTICO ALGERINO Il gruppo Stellantis sta intensificando i suoi investimenti in Algeria, con una fabbrica a Tafaroui che potrebbe produrre fino a 90.000 vetture all'anno e creare oltre 2.000 posti di lavoro. - facebook.com facebook