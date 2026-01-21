Durante il Forum di Davos, mentre si discuteva di questioni globali come la Groenlandia e la sicurezza della NATO, si è svolto un incontro rilevante tra l’inviato di Trump, Steve Witkoff, e il rappresentante di Putin, Kirill Dmitriev. Nel frattempo, Witkoff si è recato a Mosca, in un contesto di diplomazia discreta che evidenzia le tensioni e le relazioni internazionali in evoluzione.

Mentre tutti a Davos parlavano della Groenlandia, querelle sulla quale portebbe collassare la Nato, ai margini del Forum si è svolto un incontro molto importante tra l’inviato di Trump Steve Witkoff (a cui va aggiunto lo stolido Jared Kushner) e quello di Putin Kirill Dmitriev. Un colloquio che le parti hanno definito “ costruttivo “. La trattativa s’intraccia con l’interlocuzione tra Witkoff e la delegazione ucraina guidata dal Consigliere per la sicurezza nazionale Rustem Umerov e il capogruppo del partito Servo del popolo David Arakhamia, più flessibili al compromesso rispetto ai loro rigidi predecessori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Zelensky va a Kupiansk (Mosca dice di averla conquistata), mentre Putin si gode i negoziati di TrumpNel contesto delle tensioni in Ucraina, Zelensky visita Kupiansk, mentre Mosca dichiara di averla conquistata.

