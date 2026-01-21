Menopausa un saggio ribalta la prospettiva | Serve a rendere resiliente l’ecosistema femminile

La menopausa, spesso vista come una fase di fine riproduttiva, viene rivalutata in un nuovo saggio che ne evidenzia il ruolo positivo. A differenza di molte specie animali, l’uomo ha sviluppato questa fase, suggerendo che possa offrire vantaggi per la resilienza e l’adattamento dell’ecosistema femminile. Questa prospettiva invita a riflettere sul valore evolutivo e sul significato più profondo di questa importante tappa della vita.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.