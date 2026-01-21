Menopausa un saggio ribalta la prospettiva | Serve a rendere resiliente l’ecosistema femminile
La menopausa, spesso vista come una fase di fine riproduttiva, viene rivalutata in un nuovo saggio che ne evidenzia il ruolo positivo. A differenza di molte specie animali, l’uomo ha sviluppato questa fase, suggerendo che possa offrire vantaggi per la resilienza e l’adattamento dell’ecosistema femminile. Questa prospettiva invita a riflettere sul valore evolutivo e sul significato più profondo di questa importante tappa della vita.
“Nel mondo animale la menopausa quasi non esiste. Se dunque l’evoluzione umana ha selezionato una fase della vita che non sarebbe biologicamente prevista – è molto costoso decidere che un terzo della vita si passi senza riprodursi – vuol dire che si tratta di una fase sicuramente ricca di vantaggi”. Cristina Pietrantonio è un’educatrice mestruale ed esperta di menopausa, autrice del libro Benvenuta menopausa (Terranuova editore), dove decostruisce una serie di stereotipi sulla menopausa. Partendo, appunto, da un parallelo dal mondo animale. Quali animali vanno in menopausa? Ben pochi. In genere si riproducono per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
