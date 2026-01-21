MEMORIÆ | LA NUOVA SERIE RAI CON UN BEL CAST E UNA TRAMA MYSTERY THRILLER

Sono iniziate a Venzone e in altre località del Friuli-Venezia Giulia – e proseguiranno fino al 28 marzo – le riprese di “Memoriæ”, la nuova serie coprodotta da Rai Fiction e Filmclub Distribuzione, diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, che sarà poi visibile su RaiPlay. LA TRAMA DI MEMORIAE Ambientata tra le montagne italiane, “Memoriæ” prende avvio da un evento catastrofico: a seguito di una frana, gli abitanti di Vallata (che nella realtà è il borgo medioevale di Venzone) si ritrovano privati di sei anni della propria memoria. Mentre una rigida quarantena li separa dal resto del mondo, Matteo, uno spericolato fotoreporter interpretato da Dario Aita, e Alma (Gaia Messerklinger), una dottoressa dal passato travagliato, cercano di capire se il disastro abbia riportato alla luce qualcosa di sepolto nella terra o nei recessi più profondi della mente. 🔗 Leggi su Bubinoblog

