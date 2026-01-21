Meloni riflette sul pacchetto sicurezza Tajani e le mire Consob

Il governo italiano si confronta sulle questioni di sicurezza e regolamentazione finanziaria, con Meloni che richiede ulteriori approfondimenti. Tajani mostra cautela, mentre Federico Freni e Salvini si trovano in attesa di sviluppi. La riunione del Consiglio dei ministri si svolge in un clima di confronto e riflessione, segnando un passaggio tra decisioni rapide e analisi approfondite.

Slitta il decreto. FI fa saltare la nomina di Freni: "Le banche non lo vogliono". E gli azzurri rilanciano per Antitrust. Il "dilemma" di Davos "La Ue reagisca unita a Trump. La Lega? Non è Vannacci". Parla Guidesi Salvini punta a essere l'interlocutore di Coldiretti. E sul Mercosur torna il déjà vu gialloverde Tajani frena, Federico Freni slitta e Salvini pattina. Il Cdm della fermezza si ribalta nel Cdm dell'adagio, del Meloni "voglio vederci chiaro". Il decreto Sicurezza si vara ma, forse, lunedì prossimo, la nomina del leghista Freni, il Mozart dei conti, a presidente Consob, viene rimandata perché Forza Italia si lamenta: "Non lo vogliono le banche". Meloni: al mio rientro riunione su pacchetto sicurezzaAl rientro, Meloni ha annunciato che convocherà una riunione per valutare lo stato di avanzamento del pacchetto sicurezza. Tajani: Landini forse ha mire politiche Meloni prepara il summit Ue e riflette sull'invito a Davos. Meloni riflette sul pacchetto sicurezza. Tajani e le mire ConsobSlitta il decreto. FI fa saltare la nomina di Freni: Le banche non lo vogliono. E gli azzurri rilanciano per Antitrust. Il dilemma di Davos Frenata sul pacchetto sicurezza. Meloni temporeggia per evitare pasticci, la Lega scalpitaIl Cdm prende tempo, slitta almeno di un'altra settimana il provvedimento su baby gang, coltelli e migrazione annunciato da settimane. Fratelli d'Italia vuole ... Mentre oggi rientrano in Italia le salme delle vittime di Crans-Montana e il Paese dovrebbe fermarsi, riflettere e stringersi nel lutto, Giorgia Meloni sceglie di farsi fotografare sorridente e compiaciuta accanto all'estrema destra europea. Lo fa mentre nel mondo s Firmato l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur dopo 26 anni di negoziati, coinvolgendo circa 700 milioni di consumatori. Ursula von der #Leyen: "Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commerc

