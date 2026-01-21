Meloni | non facile per ragazza Garbatella districarsi in questo clima

Meloni esprime preoccupazione per il clima politico internazionale e le sfide che affrontano i giovani, come una ragazza della Garbatella. La premier sottolinea l’importanza di monitorare attentamente gli sviluppi globali, evidenziando come tali questioni influenzino anche le nuove generazioni e il loro percorso di crescita in un contesto complesso e in continuo mutamento.

Roma, 21 gen. (askanews) – “Sono preoccupata da quello che accade sulla politica internazionale, mi pare di dimostrarlo, me ne occupo moltissimo e non solo per le dichiarazioni che può fare un leader o l’altro. Siamo in un contesto storico nel quale tutte le certezze che pensavamo di avere rischiano di svanire o stanno svanendo e sapersi districare in un’epoca storica del genere per una ragazza della Garbatella che si ritrova a doversi assumere le responsabilità non è una cosa facile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta. “Certo che sono preoccupata da mille cose, sono preoccupata sempre quando si alza il clima, in quesi giorni che c’è di nuovo una situazione molto tesa tra Usa e Ue ma credo non convenga a nessuno una divaricazione tra Ue e Usa, certamente non conviene all’Italia”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni leader: "Basta con questo clima da '68. Siamo qui per osare, stupire, stravolgere"Giorgia Meloni interviene ad Atreju con un discorso di un'ora e un minuto, incentrato su un messaggio di cambiamento e audacia.

