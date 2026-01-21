Meloni | Italia può far molto per Gaza
Il presidente Meloni ha sottolineato il potenziale dell’Italia nel contribuire alla pace in Medio Oriente, evidenziando il ruolo che il nostro paese può svolgere nella promozione di una soluzione a due Stati. La sua dichiarazione evidenzia l'importanza di un impegno concreto e coordinato per favorire una stabilità duratura nella regione, con particolare attenzione alla situazione a Gaza.
20.32 19.58 Maltempo Sud e Isole,si contano i danni19.25 Guterres attacca chi "calpesta diritto"18.28 Groenlandia,"guida"in caso di emergenza17.45 Courmayeur,con sci contro albero: muore17.10 Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa16.20 Tensioni Usa, Lagarde ha lasciato cena15.33 Trump: negoziati per avere Groenlandia15.33 Groenlandia, Trump:"Non userò la forza" Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Italia-Giappone, Meloni: «Crediamo molto in quest’alleanza»Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza dell'alleanza tra Italia e Giappone, evidenziando come questa sia una scelta strategica e continuativa.
Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-GiapponeMeloni incontra Takaichi, rafforzando i legami tra Italia e Giappone.
GIORGIA MELONI HACE UN LLAMADO POR GAZA
Argomenti discussi: Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone; Che cosa non torna nelle accuse di Meloni ai giudici; Meloni non esclude l'invio di soldati italiani in Groenlandia: La nostra presenza si può valutare con la Nato; L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump.
Meloni: Sul Board of Peace serve tempo, ci sono incompatibilità con la Costituzione. Con Trump abbasso i toni ma non sono remissivaLa premier spiega le incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione e si difende dalle accuse di remissività con Trump ... ilfattoquotidiano.it
Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpL'Italia potrebbe partecipare alla cerimonia istitutiva, domani a Davos, in qualità di Paese osservatore ... tpi.it
Bien Italia, bien que Mattarella y Meloni tengan la misma visión sobre la pantochada de Zanahorio! x.com
“Denunciati”. Guai per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, l’annuncio è appena arrivato - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.