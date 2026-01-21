Il governo Meloni ha annunciato una riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, con l’obiettivo di aumentare il reddito disponibile e rafforzare il potere d’acquisto. Questa misura mira a sostenere i cittadini senza compromettere l’equilibrio dei conti pubblici, promuovendo una politica fiscale più favorevole alle famiglie e ai lavoratori italiani.

ROMA – “Meno tasse su lavoro e famiglie, più reddito disponibile in busta paga e maggiore sostegno al potere d’acquisto, mantenendo i conti pubblici in equilibrio”. È la fotografia di “cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X commentando “i dati diffusi nei giorni scorsi dalla Cgia di Mestre”. “I numeri – sottolinea – sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi. Nelle ultime quattro Leggi di Bilancio – ovvero quelle varate dal governo Meloni – sono state previste importanti misure che hanno favorito questo risultato, che vanno dal taglio del cuneo fiscale all’innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni: “Da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglie”

Meloni: da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglieDal inizio del nostro mandato, abbiamo ridotto le tasse su lavoro e famiglie, con l’obiettivo di aumentare il reddito disponibile e sostenere il potere d’acquisto.

Meloni fa parlare i numeri: “Con il nostro governo 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie”Dopo la visita in Oman, Giappone e Corea del Sud, il governo Meloni si prepara a discutere nel vertice sulla sicurezza e nel Consiglio dei Ministri di oggi alle 15.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Meloni: da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglie; Meloni: In 4 anni tasse a famiglie e imprese scese di 33 miliardi; Fisco, Meloni: riduzioni per 33 miliardi. Con noi meno tasse su famiglie e lavoro; Meloni I numeri sono chiari, meno tasse su lavoro e famiglie.

Meloni: da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglieRoma, 20 gen. (askanews) – Meno tasse su lavoro e famiglie, più reddito disponibile in busta paga e maggiore sostegno al potere d’acquisto, mantenendo i conti pubblici in equilibrio. È la fotografia ... msn.com

Meloni: Negli ultimi anni gli italiani hanno pagato meno tasseLa presidente del Consiglio difende le misure economiche varate dal governo: Il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi ... today.it

Il rabbino Meloni: «Si pensava che con il tempo le cose fossero cambiate e la piaga dell’antisemitismo fosse stata sradicata. Ci siamo accorti che non è così» - facebook.com facebook

#Meloni: da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglie x.com