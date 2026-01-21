In vista del Consiglio europeo straordinario di giovedì prossimo, Meloni appare riluttante a partecipare al summit, cercando di evitare il confronto. Questa scelta sembra riflettere una certa volontà di sottrarsi al dibattito pubblico sul tema, in contrasto con l’aspettativa di un confronto aperto e trasparente. La situazione evidenzia le tensioni politiche in corso e le strategie adottate dalle parti coinvolte.

Crisi Europa - Stati Uniti Quasi certa l'assenza dall'incontro svizzero. La leader spera che la controffensiva non parta Crisi Europa - Stati Uniti Quasi certa l'assenza dall'incontro svizzero. La leader spera che la controffensiva non parta Altro che dibattito in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo straordinario di giovedì prossimo, come da martellante quanto inutile richiesta delle opposizioni. Giorgia Meloni non si lascia scappare una parola, un sussurro, un post che sia uno. Se come è quasi certo diserterà Davos sarà per non dover parlare. La si può capire. Mai prima si era trovata così accerchiata. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni accerchiata prova a evitare il summit pur di non parlare

Leggi anche: Lei, la boss dello spaccio, aveva giurato di cambiare vita pur di evitare il carcere duro: arrestata di nuovo

Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli»Il dottor Raffaele Canonico, specialista in medicina sportiva, ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sulle condizioni dei giocatori del Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

GUIDO MELONI ha messo lo zaino a terra. Nato nel 1923, alpino della Tridentina, fu arruolato giovanissimo nel Battaglione Valchiese. Dopo l’invio in Jugoslavia, l’8 settembre segnò per lui la cattura da parte dei tedeschi e la deportazione in un campo di prigi - facebook.com facebook