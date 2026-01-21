Meloni | A Trump ho detto che non c’è minaccia europea e sbaglia sui dazi

Durante un intervento a “Speciale Porta a porta”, Giorgia Meloni ha affrontato diversi temi internazionali, sottolineando che non esiste una minaccia europea e criticando le posizioni di Trump sui dazi. La premier ha inoltre affermato che la Groenlandia deve essere considerata sotto la responsabilità della NATO, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale e della difesa collettiva.

La Groenlandia «è da considerarsi territorio di responsabilità della Nato ». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di “Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita”, in onda questa sera su Rai 1. «Le due nazioni che stanno discutendo sono due alleati dell’Alleanza atlantica e la questione che gli americani pongono è una questione di sicurezza su un territorio strategico. Questo è un tema corretto, è un tema che riguarda anche noi. Tutto l’Artico, la Groenlandia, anche per quello che accade con i cambiamenti climatici, diventano zone che hanno una particolare strategicità e sicuramente c’è il rischio che, ad esempio per le materie prime di cui quei territori sono molto ricchi che fanno gola molte potenze straniere, non ci sia sufficiente presenza e sufficiente controllo: è un tema reale.🔗 Leggi su Open.online

Meloni bacchetta Trump: "Gli ho detto che sbaglia"Durante una conversazione con Donald Trump, Giorgia Meloni ha espresso il suo disaccordo riguardo alla previsione di aumentare i dazi sulle nazioni che collaborano alla sicurezza della Groenlandia.

Groenlandia, Meloni critica Trump: «L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Evitare una escalation»Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali.

