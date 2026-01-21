Melek – Il Coraggio di una Madre è la nuova produzione turca in arrivo su Real Time. Dopo il conclusivo episodio di Hercai – Amore e Vendetta, il canale propone una nuova storia che esplora temi di maternità e determinazione. La serie si rivolge a un pubblico interessato a narrazioni autentiche e coinvolgenti, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso della trama.

© US Warner Bros. Discovery Dopo il finale di Hercai – Amore e Vendetta, i telespettatori di Real Time non resteranno senza una dizi turca. Lunedì 26 gennaio 2026 andrà in onda sul canale Discovery, in anteprima, il primo episodio di Melek – Il Coraggio di una Madre, nuova produzione turca che troverà poi una collocazione definitiva nel mese di febbraio. Melek – Il Coraggio di una Madre: trama e anticipazioni. La narrazione della serie ruota attorno a Melek Karada? (Nehir Erdo?an), residente a Berlino e madre di tre figli: i gemelli Defne (Rabia Soytürk) e Kerem (Ulvi Kahyao?lu) ed il piccolo Alì (Poyraz Ar). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Melek – Il Coraggio di una Madre è la nuova turcata di Real Time

