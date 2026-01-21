Meghan Markle si prepara ad accogliere il suo terzo figlio entro il 2026. La Duchessa del Sussex sembra voler dedicare questo nuovo arrivo, nonostante le recenti indiscrezioni di crisi con Harry, come un momento di pausa e di rinnovamento personale dopo alcune difficoltà professionali. Questa scelta testimonia il suo desiderio di equilibrio e di continuità nella vita familiare.

Meghan Markle mamma per la terza volta entro il 2026. Pare proprio che la Duchessa del Sussex voglia un altro figlio entro l’anno, nonostante le voci di crisi con Harry. Meghan Markle, mamma per la terza volta. Anche se hanno sempre sostenuto di non volere più di due figli, i Duchi del Sussex potrebbero aver cambiato idea. O meglio, Meghan Markle starebbe progettando una terza gravidanza nel 2026. Diventare nuovamente mamma, ha rivelato una fonte americana, sarebbe per lei l’opportunità di prendersi una pausa dai fallimenti professionali, concentrandosi maggiormente sulla famiglia e i veri affetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, terzo figlio in arrivo. “Si prende una pausa dai fallimenti professionali”

