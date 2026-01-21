Mega truffa del tessile sequestrati 5 milioni di tessuto

Recentemente, nel distretto tessile di Prato è stato sequestrato un quantitativo di circa 5 milioni di metri di tessuto, al centro di un'indagine per sospette attività illecite. La vicenda mette in luce le complessità e le criticità del settore, che si trova spesso a dover confrontarsi con frodi e pratiche non trasparenti. Un episodio che richiama l'attenzione sulla necessità di controlli più rigorosi e di una filiera più trasparente.

AGI - Il distretto tessile di Prato  è un labirinto dove i tessuti non solo si intrecciano, ma a volte svaniscono e riappaiono sotto mentite spoglie. L' operazione "Fraus ab oriente", condotta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha squarciato il velo su un sistema di contrabbando monumentale, capace di movimentare milioni di metri di stoffa nell’ombra della legalità. Al centro di questo ingranaggio non c'era un magnate del settore, ma una figura apparentemente gregaria: una donna di nazionalità cinese, residente a Prato, formalmente inquadrata come semplice dipendente di un’affermata azienda di pronto-moda. 🔗 Leggi su Agi.it

