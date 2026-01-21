Medvedev paragona Trump al gigante Gargantua | Sì prenderà la Groenlandia in un boccone

Dmitry Medvedev ha commentato la possibile azione di Donald Trump sulla Groenlandia, paragonandola al gigante Gargantua. Secondo l'ex presidente russo, Trump potrebbe ottenere la sovranità sull'isola senza difficoltà, lasciando intendere che l’Europa potrebbe avere poche possibilità di intervenire. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni geopolitiche riguardanti la statura internazionale degli Stati Uniti e le strategie di potere.

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev non ha dubbi: Donald Trump si prenderà la Groenlandia e la "pavida Europa" non potra' fermarlo. In un lungo post di Telegram, Medvedev si è chiesto fino a che punto il presidente degli Stati Uniti paragonato al gigante Gargantua di Francois Rabelais, si spingerà e se sia pronto a far saltare la Nato per le proprie ambizioni. "L'evento inutile di Davos promette di diventare interessante. Invece del cadavere stantio dell'Ucraina, discuteranno della gelida Groenlandia. Quello che possiamo aspettarci è abbastanza chiaro. I pavidi galletti europei, dopo essersi ingoiati una manciata di tranquillanti per il terrore, cercheranno di convincere il prepotente Big Guy a prendere la piena custodia dell'isola lasciandola però sotto la proprietà formale del Tegno di Danimarca", è la sua previsione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, Medvedev ironizza: "Trump vuole diventare come Putin"

Groenlandia: Medvedev, 'Trump vuol essere ricordato per averla annessa'

