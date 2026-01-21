La seconda fase di assegnazione delle sedi per gli studenti dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si è recentemente conclusa. Il professor Bernini ha precisato che la riforma adottata non rappresenta un'operazione spettacolare, ma un passaggio necessario nel processo di riorganizzazione. La graduatoria è ormai completa, segnando un passo importante nel percorso di distribuzione delle sedi universitarie per gli studenti coinvolti.

Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Sulla base dei posti rimasti disponibili dopo la prima assegnazione e delle preferenze espresse da chi non aveva inizialmente ottenuto una sede, secondo quanto apprende LaPresse, la graduatoria di Medicina risulta ora integralmente coperta. La riforma dell'accesso a Medicina "non è stato un colpo di teatro", ma "una scelta politica nata in Parlamento", ha sottolineato la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, rispondendo al question time alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medicina: graduatoria piena. Il chiarimento di Bernini: "La riforma non è stato un colpo di teatro"

