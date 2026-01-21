Mediaset fa causa a Fabrizio Corona e chiede alla dda la chiusura dei suoi social

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di minacce e diffamazione. La società ha anche richiesto l'intervento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) per valutare possibili azioni legali relative ai contenuti diffusi sui social dell'ex paparazzo. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti e le conseguenze legali di comportamenti ritenuti lesivi.

Una mossa che mostra da che parte sta Mediaset: ha denunciato Fabrizio Corona per minacce e diffamazione, chiedendo anche l'intervento della dda (Direzione Distrettuale Antimafia) Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona a seguito delle pesanti dichiarazioni fatte sul caso Signorini ma più in generale sull'organizzazione dei casting del Grande Fratello. Una storia che è stata molto dibattuta in questo ultimo mese e che ha portato Alfonso Signorini ad autosospendersi da Mediaset e, successivamente ad essere indagato per violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno.

