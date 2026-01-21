Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce | chiesto il divieto di usare i social

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai dirigenti e ai conduttori dell’azienda. La società ha richiesto il divieto di utilizzare i social media per prevenire ulteriori comportamenti dannosi. La vicenda evidenzia le tensioni tra Corona e le testate televisive, sottolineando l’importanza di rispettare le normative sulla diffamazione e la sicurezza online.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e dei conduttori dei palinsesti tv. L’azienda, inoltre, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli diffusi nelle ultime settimane da Corona. In due puntate di Falsissimo, infatti, l’ex paparazzo ha denunciato il cosiddetto “sistema Signorini” attaccando non solo il giornalista e conduttore ma anche i vertici Mediaset. 🔗 Leggi su Tpi.it

ULTIM'ORA SIGNORINI HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA: ARRIVA IL MAXI SEQUESTRO

Argomenti discussi: Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video.

Mediaset denuncia Corona per diffamazione aggravata e minacce. L'ex paparazzo: E' guerra, racconterò tutta la veritàMediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce in merito a quanto sta accadendo intorno al caso di Alfonso Signorini. La società, rappresentata dall'avvocato Salvatore Pin ... adnkronos.com

Fabrizio Corona, denuncia choc da Mediaset: chiesto il divieto di usare social e cellulareMediaset querela Fabrizio Corona per diffamazione e minacce, chiedendo misure di prevenzione per bloccare l'uso di social e telefono ... panorama.it

