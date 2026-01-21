Mediaset denuncia Fabrizio Corona | motivazioni e dura replica

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, a seguito di recenti eventi coinvolgenti anche Alfonso Signorini. La notizia, riportata da Ansa il 21 gennaio 2026, evidenzia le motivazioni legali alla base della decisione. Questa vicenda si inserisce nel contesto di tensioni tra le parti, con Corona che ha già risposto pubblicamente alle accuse. Di seguito vengono analizzati i dettagli e le implicazioni di questa denuncia.

Fabrizio Corona denunciato anche da Mediaset dopo Alfonso Signorini. E' quanto emerge da un articolo pubblicato da Ansa il 21 gennaio 2026. L'azienda ha presentato una denuncia in Procura a Milano. Nello stesso atto, Mediaset ha anche chiesto alla Dda di attivarsi per ottenere una misura di prevenzione che inibisca Corona con l'uso dei social. Alla notizia ha fatto seguito una risposta durissima dell'ex agente fotografico, che parla apertamente di "guerra". Anche Pupo fa delle forti rivelazioni sulla "questione Signorini" La denuncia in Procura: cosa contesta Mediaset. Secondo quanto riportato, Mediaset ha presentato presso la Procura di Milano un atto formale contro Corona.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona, la replica dell’ex paparazzo: “Ormai è guerra, per fermarmi dovete spararmi”Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, ma l’ex paparazzo ha risposto con fermezza, dichiarando che ormai la situazione è una vera e propria guerra.

Mediaset denuncia Fabrizio CoronaMediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

