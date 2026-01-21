Mediaset denuncia Fabrizio Corona | Diffamazione e minacce

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai propri vertici e conduttori di programmi televisivi. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine aziendale e della serenità lavorativa. La situazione evidenzia le tensioni tra l’ex paparazzo e l’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco nel contesto mediatico e televisivo.

Fabrizio Corona ha ricevuto la denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni televisive. La notizia è trapelata stamattina. Mediaset, tramite i suoi avvocati, ha anche chiesto alla Dda, cioè la Direzione distrettuale antimafia, di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione (è sua facoltà chiederla) che vieti all'ex agente fotografico l'uso dei social e altre piattaforme telematiche e l'utilizzo del cellulare. La querela e l'istanza, infatti, arrivano dopo le puntate del suo format sul web Falsissimo in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, chiesto il divieto di usare i socialMediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini.

Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l'uso dei social: "Diffamazione e minacce"Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce nei confronti dei dirigenti aziendali e dei conduttori televisivi.

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: La SITUAZIONE PEGGIORA... | JematriaDue

Argomenti discussi: Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui.

