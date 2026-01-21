mediaset denuncia corona diffamazione e minacce lui replica

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce. La società televisiva ha deciso di rivolgersi alla magistratura, evidenziando come le affermazioni dell’ex paparazzo siano ritenute gravemente lesive e intimidatorie. La vicenda segna un’ulteriore escalation nello scontro tra le parti, che prosegue nel rispetto delle procedure legali e delle normative vigenti.

Lo scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona entra in una fase ancora più dura e ufficiale. L’azienda televisiva ha infatti deciso di rivolgersi alla magistratura contro l’ex re dei paparazzi, accusandolo di aver superato ogni limite con dichiarazioni considerate gravemente lesive e intimidatorie. Una vicenda complessa che si intreccia con lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini e con il format social Falsissimo, diventato il centro di una battaglia giudiziaria e mediatica senza precedenti. Mediaset denuncia Fabrizio Corona. Mediaset ha presentato una denuncia formale nei confronti di Fabrizio Corona per “diffamazione aggravata e minacce”, come rivela l’ Ansa, in relazione ai contenuti diffusi nelle prime puntate di Falsissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

CLAMOROSO, RAOUL BOVA DENUNCIA FABRIZIO CORONA: FRASI AGGRESSIVE E UMILIANTI PER PROFITTO

