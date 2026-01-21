Mediaset contro Fabrizio Corona | diffamazione e minacce nel mirino Scatta la denuncia

Mediaset ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce. La società ha presentato una denuncia e richiesto la censura sui social network, in risposta a comportamenti considerate dannosi e diffamatori. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare l’immagine e la reputazione delle aziende nel rispetto delle normative vigenti.

L’ex agente fotografico nel mirino per diffamazione e minacce, richiesta la censura social. Mediaset alza la voce e passa alle vie legali contro Fabrizio Corona. L’azienda ha formalmente denunciato l’ex agente fotografico presso la Procura di Milano per diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori di noti programmi televisivi. Non solo querela ma anche un’istanza alla Dda affinché venga adottata una misura di prevenzione che gli vieti l’uso dei social network, delle piattaforme telematiche e del cellulare per diffondere contenuti come quelli pubblicati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su 361magazine.com

