Nel match di Copenaghen, il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, nonostante la presenza di un giocatore in meno. La squadra danese riesce a recuperare lo svantaggio e a strappare un punto importante. La partita rappresenta un passo indietro per gli azzurri, che ora devono affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione.

Nonostante l'inferiorità numerica i danesi trovano il pareggio e per gli azzurri si fa dura COPENAGHEN (DANIMARCA) - Un'occasione persa che rischia di costare caro. Il Napoli in emergenza non riesce a battere un Copenaghen rimasto in 10 uomini al 35'. Al Parken Stadium finisce 1-1 un match che complica e non poco il cammino in Champions League degli uomini di Antonio Conte, che salgono a 8 punti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona eliminazione, in attesa delle partite di domani e dell'ultimo turno di mercoledì prossimo contro il Chelsea al 'Maradona'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - McTominay non basta, in Danimarca il Copenaghen ferma il Napoli sull'1-1

