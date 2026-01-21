McTominay | Inaccettabile non vincere

Scott McTominay esprime la sua delusione per il mancato risultato, sottolineando come non riuscire a vincere sia inaccettabile. In un momento di difficoltà, il Napoli si affida alle sue certezze e ai giocatori di esperienza per cercare di risollevarsi. La squadra si concentra sulla strada da seguire, mantenendo un atteggiamento sobrio e determinato per affrontare le prossime sfide.

"> Ancora Scott, sempre McTominay. In una fase di totale emergenza, il Napoli si aggrappa alle sue certezze. Personalità, sostanza e continuità: quando serve qualcuno che si carichi il peso della partita, lui risponde presente. Anche a Copenaghen, in una notte complicata e in uno stadio freddo e ruvido, come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo scozzese è stato il riferimento tecnico ed emotivo degli azzurri. Il timbro arriva al 39’, con una specialità della casa: il colpo di testa. Su calcio d’angolo di Elmas, McTominay prende il tempo a Cornelius e Suzuki, si eleva nel cuore dell’area e batte Kotarski. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Copenaghen-Napoli, McTominay: "Inaccettabile non aver vinto questa partita"

McTominay: «È inaccettabile che non abbiamo fatto il secondo o il terzo gol»

