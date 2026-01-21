McTominay illude a Copenaghen è 1-1 | decisiva la sfida col Chelsea al ‘Maradona’

Il Napoli torna da Copenaghen con un pareggio per 1-1, una prestazione che lascia margini di rammarico. La sfida, valida per la fase a gironi, ha visto momenti di speranza e qualche occasione mancata, evidenziando l’importanza della prossima partita contro il Chelsea al ‘Maradona’. Una valutazione equilibrata di quanto accaduto permette di comprendere meglio le prospettive future della squadra in questa competizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Bicchiere mezzo vuoto, anzi, quasi completamente vacante. Il Napoli torna con un punto e tanto rammarico dalla trasferta di Copenaghen dove gli azzurri pareggiano con i danesi 1-1. Un brodino caldo, che a 0 gradi riscalda il corpo ma non il cuore: il Napoli va in vantaggio di un gol e di un uomo ma all’unica disattenzione difensiva paga dazio. Le scelte di Conte sono condizionate dalle nove assenze per infortunio. Lukaku è in panchina ma solo per stare al fianco dei compagni non essendo ancora pronto per il rientro. Il tecnico leccese schiera Gutierrez sulla fascia destra e Vergara più avanti al fianco di Elmas, a sostegno di Hojlund. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Copenaghen-Napoli 1-1: McTominay illude gli azzurri prima del pareggio di Larsson

