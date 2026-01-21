McTominay | È inaccettabile che non abbiamo fatto il secondo o il terzo gol

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha commentato il risultato della partita contro il Copenaghen in Champions League, sottolineando come la squadra avrebbe dovuto concretizzare meglio le occasioni avute. In particolare, McTominay ha evidenziato che sarebbe stato importante segnare il secondo o il terzo gol per chiudere la partita. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport nel post-partita.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen Le parole di McTominay. «Avremmo dovuto vincere, è inaccettabile. Dovevamo trovare il modo per segnare il secondo e il terzo gol e chiudere definitivamente la gara. Questo è uno stadio difficile per il clima e il campo, ma dovevamo trovare spazio per segnare. È stato deludente non averlo fatto». «Ci sono stati tanti infortuni, è raro che accada. Abbiamo cercato di migliorare e dare un buon ritmo in ogni gara. Dobbiamo cercare di migliorare e provare a far bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rrahmani: «Il gol annullato a McTominay? L'abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro»

