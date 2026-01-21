Maxi coda in autostrada | mezzi incolonnati per poter entrare in porto

A seguito dell’avviso di vento di burrasca forte, le autostrade del nodo genovese registrano lunghe code di mezzi incolonnati, specialmente in prossimità dell’ingresso al porto. La situazione, che si è manifestata il giorno successivo all’allerta, richiede pazienza e attenzione da parte degli automobilisti. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità invitano alla prudenza e a verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Molti i tir incolonnati sia in A10 sia in A26 per poter uscire a Pra' e indirizzarsi verso il porto. Anche la viabilità ordinaria è congestionata Il giorno successivo all’avviso meteo per vento di burrasca forte è segnato da maxi code sulle autostrade del nodo genovese. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, poco prima delle 16, si registrano infatti circa 9 km di coda sull'A10 tra Arenzano e Pra', e 10 km sull'A26, sempre in direzione Genova. Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: la via Aurelia risulta congestionata sia in direzione ponente tra Multedo e Voltri, sia in direzione levante tra Arenzano e Voltri.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Maxi coda in autostrada: più di 10 km, mezzi incolonnati per poter entrare in portoNelle ore successive all'avviso di vento di burrasca forte, si sono formate lunghe code in autostrada nel nodo genovese, con oltre 10 km di mezzi incolonnati per raggiungere il porto.

Leggi anche: Schianto tra più mezzi, autostrada bloccata: chilometri di coda

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maxi tamponamento tra cinque auto: conducente intrappolato nelle lamiere; Carambola nella neve: maxi incidente con oltre 100 veicoli blocca un’autostrada del Michigan; Maxi lavori di Publiacqua. Code e caos in via Cassia; Maxi tamponamento nella galleria: un ferito e traffico in tilt.

Maxi coda in autostrada: più di 10 km, mezzi incolonnati per poter entrare in portoMolti i tir incolonnati sia in A10 sia in A26 per poter uscire a Pra' e indirizzarsi verso il porto. Anche la viabilità ordinaria è congestionata ... genovatoday.it

Incidente in autostrada blocca il traffico verso Milano: coda di tre chilometriTraffico bloccato sull'Autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente avvenuto nel tratto Castellanza - Legnano, attorno alle 6.30 di martedì. Sul luogo dello scontro si sono formate code di ... milanotoday.it

Autostrada A1. Coda in direzione Caserta Sud e traffico in uscita https://tinyurl.com/3w5v8any - facebook.com facebook