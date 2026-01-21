Maxi blitz a Roma paracadutisti in azione | arrestati i pusher clienti in fila rimasti senza droga

Un’operazione delle forze dell’ordine al Quarticciolo di Roma ha portato all’arresto di 18 persone, sequestrando circa 500 dosi di droga e armi. Il blitz ha coinvolto Carabinieri e Tuscania, con interventi che hanno visto anche l’impiego di paracadutisti. L’intervento ha interrotto un’attività di spaccio nel quartiere, lasciando in fila i clienti senza sostanza stupefacente.

È di 18 arresti e oltre 500 dosi di droga sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta ieri nel quartiere Quarticciolo di Roma. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica, è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina con il supporto dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, nell’ambito di una strategia volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree periferiche della Capitale. Operazione straordinaria: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo straordinario del territorio è stato organizzato in risposta alle linee strategiche dettate dal Prefetto di Roma, dott. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi blitz a Roma, paracadutisti in azione: arrestati i pusher, clienti in fila rimasti senza droga Leggi anche: Roma, maxi operazione al Quarticciolo: sei pusher arrestati e sequestrate centinaia di dosi di droga Scoperto maxi giro di droga. Arrestato giovane pusher. Duemila cessioni a 17 clientiUn giovane pusher è stato arrestato in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta di un maxi giro di droga. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Roma, maxi-blitz a Termini, dopo le aggressioni. Funzionario ministeriale pestato, si cerca un quinto uomo; 'Maranza' a Cornelia: l'inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto. Scatta maxi operazione di controllo; Aggressione a Termini, caccia al quinto uomo e maxi blitz delle forze dell’ordine. Liberi i due accusati di rapina e lesioni al rider; Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zona. Maxi blitz a Roma, paracadutisti in azione: arrestati i pusher, clienti in fila rimasti senza drogaMaxi blitz antidroga al Quarticciolo: 18 arresti, 500 dosi sequestrate e armi recuperate dai Carabinieri e dal Tuscania a Roma. virgilio.it Maxi blitz a San Basilio: sequestro da 5 milioni di euro alla piazza di spaccio del bar della coltellataL'operazione all'alba da parte delle forze dell'ordine nella nota piazza di spaccio, con le sirene che hanno svegliato il quartiere ... romatoday.it Maxi operazione a Cornelia: 4 arresti e 5 denunce nel blitz dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo e della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei militari della 3ª Sezione Motociclisti e della C.I.O. dell’8° Reggime - facebook.com facebook Blitz della #Roma per Giacomo #Raspadori: trovato l'accordo di principio con l' #AtleticoMadrid sulla base di 20,5 milioni per riportare l'attaccante in Serie A. #calcionews24 x.com

