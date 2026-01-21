Max Sirena ha commentato la presenza di Luna Rossa a Napoli, sottolineando l’importanza di tornare in città dopo dieci anni. La squadra italiana si prepara alla 38ª America's Cup, che per la prima volta si svolgerà in Italia, con le regate finali previste a Napoli dal 10 luglio 2027. Questo evento rappresenta un’opportunità storica per il territorio e per il mondo della vela, consolidando il ruolo di Napoli come cornice di una competizione internazionale di grande rilievo.

Luna Rossa sogna in grande verso la 38ma America’s Cup, che si terrà per la prima volta nella storia in Italia e nello specifico a Napoli (prima regata del Match Race finale il 10 luglio 2027). Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli sarà uno degli sfidanti di Emirates Team New Zealand, che affronterà la prossima Coppa America nel ruolo di Defender con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo. Quest’oggi è andata in scena nel capoluogo campano la presentazione dei vari team che prenderanno parte alla manifestazione. “ Abbiamo regatato qui una decina d’anni fa e a noi ha portato molto bene perché vincemmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Sirena: “Pressione positiva per Luna Rossa a Napoli. 10 anni fa gareggiammo qui e…”

Leggi anche: Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Atena…”

Leggi anche: Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Athena…”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lo storico skipper ha conquistato due volte la Vecchia Brocca con Oracle e New Zealand. Napoli porta bene, è lo stadio di Luna Rossa.

Università sotto pressione: tra tagli e precariato, il grido d’allarme del M5S x.com

Emergenza senza fine nei pronto soccorso: cittadini in coda, medici sotto pressione https://www.ilgiornalelocale.it/2026/01/allarme-pronto-soccorso-cittadini-in-coda-medici-sotto-pressione/ - facebook.com facebook