Mattarella incontra i vincitori dei Campionati mondiali paralimpici 2025 | segui la DIRETTA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale gli atleti italiani vincitori ai Campionati mondiali paralimpici 2025 e alle Deaflympics. L'evento rappresenta un’occasione per riconoscere l’impegno e i risultati di atleti che si sono distinti a livello internazionale. Segui la diretta dell’incontro per conoscere i momenti salienti di questa cerimonia, che testimonia il valore dello sport e della dedizione.

Presso il Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà le atlete e gli atleti paralimpici vincitori di medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025. Per la FISPES, presenti i vincitori della medaglia d'oro ai Campionati del Mondo di Nuova Delhi 2025: Assunta Legnante, Marco Cicchetti, Ndiaga Dieng, Ambra Sabatini e Carlo Calcagni. L'Italia, ai mondiali in India ha colto il primato assoluto di ori vinti in un mondiale (sette), tre record europei con Marco Cicchetti e uno mondiale con Carlo Calcagni. 11 medaglie totali e ottavo posto nel medagliere della manifestazione iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

