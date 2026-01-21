Mattarella al Quirinale incontra gli atleti paralimpici | Testimonianza di impegno e di volontà

Il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d'oro ai Mondiali e a Tokyo 2025. Durante l'incontro, ha sottolineato il valore della loro testimonianza di impegno e volontà, riconoscendo il loro ruolo nel promuovere l'inclusione e l'eccellenza sportiva nel Paese. Un momento di riconoscimento e confronto tra rappresentanti dello sport paralimpico e il vertice istituzionale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori delle medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics di Tokyo 2025. In un evento che coniuga sport e inclusione, il presidente ha voluto ribadire l’importanza del progetto paralimpico nella crescita civile del Paese. L’incontro, avvenuto nel palazzo del Quirinale, rappresenta un importante momento di riconoscimento istituzionale per i successi ottenuti dagli atleti azzurri che hanno portato in alto il nome dell’Italia nelle competizioni internazionali più importanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

