Mattarella a Torino per i 430 anni dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo

Questa mattina a Torino, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni per i 430 anni dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. L’istituzione, attiva da oltre quattro secoli, fornisce supporto economico, abitativo ed educativo a oltre diciassettemila persone bisognose ogni anno. L’evento sottolinea l’importanza del ruolo sociale e della lunga storia di assistenza della fondazione nella comunità torinese.

Questa mattina, a Torino, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia per i quattrocentotrent’anni dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo che ogni anno accompagna oltre diciassettemila persone bisognose con programmi di sostegno economico, abitativo ed educativo. «Oggi la Fondazione Ufficio Pio affronta “nuovi percorsi” e sfide inedite legate alle povertà contemporanee», ha sottolineato il presidente della Repubblica. «L’opera della Fondazione – ha aggiunto Mattarella – è sempre stata guidata da due principi stabili: autonomia e attenzione ai più deboli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

MATTARELLA A TORINO 20 Gennaio 2026

Mattarella a Torino per 430 anni dell'Ufficio pio: Affrontare le nuove povertàIl Capo dello Stato alle Gallerie d'Italia. Piazza San Carlo presidiata dalle Forze dell'ordine in borghese, viabilità limitata nella zona ... rainews.it

La visita di Mattarella a Torino per i 430 anni dell'Ufficio PioIl Capo dello Stato alla cerimonia per i 430 anni della Fondazione della Compagnia di San Paolo. Poi la visita - fuori programma - al Sermig ... lastampa.it

IL DISCORSO DI UN GIOVANE VALSUSINO AL PRESIDENTE MATTARELLA: DIEGO DONATO https://www.valsusaoggi.it/il-discorso-di-un-giovane-valsusino-al-presidente-mattarella-diego-donato/ #torino #discorso #giovane #valsusino #presidente #valsus - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Mattarella a #Torino: “Ci sono molte #povertà nel nostro Paese” #20gennaio #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Papa #Pope @tg2000it x.com