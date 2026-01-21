Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2026, le dinamiche tra le coppie continuano a evolversi. Irene e Andrea D. affrontano una fase di crisi, mentre Andrea T. e Linda si trovano coinvolti in una lite. L’episodio, trasmesso il 21 gennaio 2026 a Milano, offre uno sguardo sulle tensioni e le sfide che le coppie affrontano nel loro percorso di convivenza.

Milano, 21 gennaio 2026 – Quarta puntata e nuovi sussulti nelle tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2026. Ecco cosa è successo nella puntata dell’esperimento sociale andata in onda mercoledì 21 gennaio su Real Time. Il reality show va infatti in onda ogni mercoledì sino a fine febbraio dalle 21.30 sul canale 31. Le puntate sono disponibili anche on demand. Le coppie. La formula del programma. La lite fra Linda e Andrea T.. Il lavoro di Irene fa paura ad Andrea D. . Marina scopre chi è Federico. Le coppie. Le tre coppie che hanno deciso di partecipare all’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista 2026 sono quelle formate dai brianzoli Andrea T. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matrimonio a Prima Vista 2026, la crisi di Irene e Andrea D. e la lite di Andrea T. e Linda

Leggi anche: Matrimonio a prima vista 2026, le nuove coppie: incantevoli Irene e Andrea. I crucci di Linda (e una storia ad alta intensità)

Chi sono Linda e Andrea di Matrimonio a prima vista 2026Linda Manzoni e Andrea Torreggiani sono tra i protagonisti della sedicesima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Matrimonio a prima vista 16: Andrea spaventato da Irene perché trucca le salme e le troppe paranoie di Linda; Nella nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2026 è subito intesa tra Irene e Andrea D.; Matrimonio a Prima Vista 16: anticipazioni quarta puntata. Irene si sfila la fede: Andrea non ti sento vero; Matrimonio a Prima Vista 2026, tutte le coppie si sono sposate: Francesco e Marina ancora in crisi.

Stasera a Matrimonio a prima vista 2026 su Real Time va in scena la crisi nera di tutte le coppieMarina e Federico sono sempre più distanti mentre fra Andrea D. e Irene la forte intesa iniziale sembra già compromessa ... iodonna.it

Matrimonio a prima vista 16 : Irene si toglie la fede e accusa Andrea di non essere spontaneo mentre Marina bastona gratuitamente FedericoLa quarta puntata svela, per la prima volta nella storia del programma, che non c'è nessuna delle tre coppie senza delle criticità da affrontare ... vanityfair.it

I viaggi di nozze sono agli sgoccioli a Matrimonio a Prima Vista: stasera su @realtimetvit una nuova puntata - facebook.com facebook

La quarta puntata svela, per la prima volta nella storia del programma, che non c'è nessuna delle tre coppie senza delle criticità da affrontare x.com