Mateta vuole la cessione con l’avvocato | Juve pronta muro Palace

Nelle ultime ore, l’attaccante Jean-Philippe Mateta si è recato presso la sede del Crystal Palace accompagnato dal proprio legale e procuratore, solicitando una cessione immediata. La Juventus si è mostrata pronta a valutare l’operazione, mentre il club inglese si trova a gestire questa richiesta in un contesto di negociazioni che potrebbero influenzare il mercato di gennaio.

Scatto improvviso sul dossier Jean-Philippe Mateta. Nelle ultime ore l’attaccante si è presentato di persona nella sede del Crystal Palace insieme a legale e procuratore per chiedere la cessione immediata. La volontà del giocatore è netta e indirizza ora le prossime mosse del mercato. La Juventus resta una delle piste più calde: con i bianconeri esiste già un accordo economico con il calciatore. La concorrenza non manca – l’ Aston Villa monitora – ma la priorità del giocatore è chiara: Italia o Premier League. Escluse altre destinazioni. Il vero ostacolo resta il club inglese. Il Palace continua a chiedere 40 milioni e solo titolo definitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultimeLa Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Juventus-Mateta, muro Palace: distanza di 10 milioni sulla valutazioneLa Juventus sta valutando l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, come rinforzo per l’attacco.

Mateta ha chiesto la cessione al Crystal Palace già a gennaio: cosa cambia nella trattativa con la JuventusL'attaccante francese e i suoi agenti hanno informato il Crystal Palace della sua volontà di partire a gennaio. La Juventus però non vuole alzare l'offerta per Mateta e tratta En-Nesyri. msn.com

Juventus, svolta sul mercato: Mateta chiede la cessioneMateta ha chiesto di lasciare il Crystal Palace, ma la Juve valuta En-Nesyri. La trattativa è in stallo sul prezzo di 40 milioni. europacalcio.it

Romano: “Stamane #Mateta è andato in sede del Crystal Palace ed ha chiesto la cessione. Il giocatore ha un accordo con la Juventus. Per l’Aston Villa Mateta è una seconda scelta, la prima è Abraham. Mateta vuole l’Italia o rimanere in Premier. Il problema p x.com

#Mateta ha già comunicato al club che non intende trasferirsi in Arabia! Vuole Premier League o Serie A. - facebook.com facebook